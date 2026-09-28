Сенатором от Тамбовской области стал Алексей Пучнин

Депутаты Тамбовской области наделили полномочиями сенатора Алексея Пучнина, который в 2006–2012 годах работал председателем избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор от Тамбовской области Алексей Пучнин

Фото: prlib.ru Сенатор от Тамбовской области Алексей Пучнин

Фото: prlib.ru

Ранее газета «Ведомости» назвала в качестве вероятного кандидата на пост сенатора замкомандира вертолетной эскадрильи ВВС России гвардии майора Ивана Болдырева, который в 2022 году получил звание Героя России за мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Однако «Единая Россия» предложила на это место избранного от партии господина Пучнина.

Прошлый состав облдумы представлял бывший губернатор Тамбовской области Александр Никитин. О том, что он не пройдет в сенат от нового созыва, стало известно после выдвижения кандидатов на грядущие выборы. Господин Никитин возглавлял регион в 2015–2021 годах, потом был делегирован в сенат.

Сергей Толмачев