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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

Николай Жеребилов сохранил пост председателя Курской облдумы

08.10.2026, 11:35
Депутаты нового созыва Курской областной думы избрали спикером Николая Жеребилова («Единая Россия»), который возглавляет парламент с 2025 года. За него проголосовали все 40 присутствующих депутатов.
Председатель курской облдумы Николай Жеребилов

Председатель курской облдумы Николай Жеребилов

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Господин Жеребилов сказал, что быть председателем — это большая честь, огромная ответственность: «Буду опираться на опыт и поддержку каждого из вас».
Николаю Жеребилову вчера исполнилось 74 года. В Курской облдуме он заседает уже 20 лет. Ранее он возглавлял парламент в 2016-2021 годах. Год назад он снова стал спикером после того, как эту должность покинул Юрий Амерев.

Авторы

  • Сергей Толмачев
    Сергей Толмачев
    собственный корреспондент