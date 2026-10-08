Николай Жеребилов сохранил пост председателя Курской облдумы
08.10.2026, 11:35
Депутаты нового созыва Курской областной думы избрали спикером Николая Жеребилова («Единая Россия»), который возглавляет парламент с 2025 года. За него проголосовали все 40 присутствующих депутатов.
Господин Жеребилов сказал, что быть председателем — это большая честь, огромная ответственность: «Буду опираться на опыт и поддержку каждого из вас».
Николаю Жеребилову вчера исполнилось 74 года. В Курской облдуме он заседает уже 20 лет. Ранее он возглавлял парламент в 2016-2021 годах. Год назад он снова стал спикером после того, как эту должность покинул Юрий Амерев.