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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Черноземье

Тамбовскую психбольницу назвали лучшим психиатрическим учреждением 2026 года

Тамбовская психиатрическая клиническая больница одержала победу в XIX Всероссийском конкурсе «За подвижничество в области душевного здоровья», став лидером в номинации «Лучшее психиатрическое учреждение 2026 года». Об этом 16 октября рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

vk.ru / ogbuz_tpkb

«Победа подтверждает, что учреждение соответствует самым строгим стандартам в области охраны психического здоровья и активно внедряет передовые методики диагностики, лечения и реабилитации»,— заявили в областном минздраве.
В министерстве также отметили, что важную роль в развитии учреждения и расширении доступности психиатрической помощи играет нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Организатором конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» выступает общественный совет по вопросам психического здоровья при главном специалисте — эксперте-психиатре министерства здравоохранения РФ. Конкурс проводится с целью «активизировать деятельность общественных непрофессиональных и профессиональных организаций в психиатрии, представителей официальной психиатрии в повышении психиатрического образования населения, обращении внимания властных и общественных структур к актуальным проблемам отечественной психиатрии». Предусмотрены четыре номинации: «Лучшее психиатрическое учреждение», «Лучшее наркологическое учреждение», «Лучшая общественная организация» и «Лучшая организация социального обслуживания в психиатрии».

В сентябре 2025 года в Тамбовской психиатрической больнице произошел ночной пожар, при котором пострадали пятеро пациентов. Как сообщал «Ъ-Черноземье», по факту пожара было возбуждено уголовное дело о халатности.
Денис Данилов