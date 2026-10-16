Тамбовскую психбольницу назвали лучшим психиатрическим учреждением 2026 года

Организатором конкурса «За подвижничество в области душевного здоровья» выступает общественный совет по вопросам психического здоровья при главном специалисте — эксперте-психиатре министерства здравоохранения РФ. Конкурс проводится с целью «активизировать деятельность общественных непрофессиональных и профессиональных организаций в психиатрии, представителей официальной психиатрии в повышении психиатрического образования населения, обращении внимания властных и общественных структур к актуальным проблемам отечественной психиатрии». Предусмотрены четыре номинации: «Лучшее психиатрическое учреждение», «Лучшее наркологическое учреждение», «Лучшая общественная организация» и «Лучшая организация социального обслуживания в психиатрии».