Дело о халатности возбудили после пожара в тамбовской психиатрической больнице

Управление СКР по Тамбовской области сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности по факту пожара в психиатрической больнице в облцентре (ст. 293 УК РФ, до семи лет лишения свободы). В рамках него планируется дать оценку действиям медперсонала по обеспечению пожарной безопасности.

Предварительно установлено, что возгорание произошло в одной из палат больницы. В результате пострадали пятеро пациентов, все они отправлены в другие медучреждения.

В региональном главке МЧС ранее уточняли, что до приезда спасателей персонал больницы эвакуировал 49 человек. Пожар потушили за 7 минут с помощью 7 единиц спецтехники.

Алина Морозова