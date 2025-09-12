Пятеро пациентов Тамбовской психиатрической больницы пострадали при пожаре

Ночью произошел пожар в Тамбовской психиатрической больнице, расположенной в Октябрьском районе облцентра. В результате пострадали несколько пациентов, сообщили в прокуратуре региона.

В надзорном ведомстве проводят проверку по факту возгорания и контролируют установление всех обстоятельств происшествия.

По данным регионального главка МЧС на 6:00 12 июня, за сутки в Тамбовской области произошло пять техногенных пожаров.

Согласно данным Rusprofile, ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» было зарегистрировано в Тамбове в июле 1998 года для деятельности больничных организаций. Уставный капитал не указан. Права учредителя осуществляет министерство здравоохранения региона. Главврач — Светлана Краснянская.

UPD: в региональном главке МЧС уточнили, что при пожаре пострадали пять пациентов психиатрической больницы. Дежурный получил сообщение о возгорании в 00:08, его ликвидировали на площади 20 кв. м. спустя 7 минут. До прибытия спасателей персонал медучреждения эвакуировал 49 человек.

Алина Морозова