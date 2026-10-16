«Автомобилист» проиграл «Авангарду» в Омске со счетом 4:2
Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) в пользу хозяев.
В составе «Авангарда» хет-трик оформил Майкл Маклауд (10, 12, 58), еще одну шайбу забросил Василий Пономарев (41). У «Автомобилиста» дважды отличился Даниэль Спронг (30, 60).
После 15 матчей екатеринбургская команда набрала 14 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Авангард» также набрал 14 очков после 14 игр и располагается на девятом месте.
Следующий матч «Автомобилист» проведет 18 октября в Магнитогорске против «Металлурга».