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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Урал

«Автомобилист» проиграл «Авангарду» в Омске со счетом 4:2

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) в пользу хозяев.

Telegram-канал «ХК Автомобилист»

В составе «Авангарда» хет-трик оформил Майкл Маклауд (10, 12, 58), еще одну шайбу забросил Василий Пономарев (41). У «Автомобилиста» дважды отличился Даниэль Спронг (30, 60).
После 15 матчей екатеринбургская команда набрала 14 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Авангард» также набрал 14 очков после 14 игр и располагается на девятом месте.
Следующий матч «Автомобилист» проведет 18 октября в Магнитогорске против «Металлурга».
Полина Бабинцева