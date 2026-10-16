Депутат гордумы Астрахани Тихонов принял участие в Патриотическом форуме

Среди почетных гостей был депутат городского парламента Александр Тихонов. «Наш безусловный долг — сберечь и передать будущим поколениям память о мужестве наших предков, сокрушивших фашизм ради мира и независимости Отечества», — обратился он к присутствовавшим на мероприятии.