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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Средняя Волга

Депутат гордумы Астрахани Тихонов принял участие в Патриотическом форуме

В Астраханском краеведческом музее прошёл Патриотический форум памяти 28-й Краснознаменной армии. Участие приняли ветераны, поисковики, юнармейцы и представители власти, сообщили в пресс-службе гордумы.

Городская дума Астрахани

Среди почетных гостей был депутат городского парламента Александр Тихонов. «Наш безусловный долг — сберечь и передать будущим поколениям память о мужестве наших предков, сокрушивших фашизм ради мира и независимости Отечества», — обратился он к присутствовавшим на мероприятии.
Участники программы представили доклады о героизме солдат 28-й армии, роли астраханцев в Великой Победе и деятельности поисковых отрядов по увековечиванию памяти павших. Руководитель общественной организации Александр Даиров поблагодарил соорганизаторов и отметил, что главная миссия проекта — сохранение преемственности поколений.
В завершение прошла церемония награждения активистов и поисковиков. Солистка Астраханской филармонии Анна Забелина вместе с детским хором школы №32 исполнила патриотическую песню.
Нина Шевченко