Астрахань отметила 84-ю годовщину формирования 28-й армии
В Братском саду Астрахани прошло мероприятие «Мы помним подвиг солдата», приуроченное к 84-й годовщине третьего формирования 28-й Краснознаменной армии на территории города. Участие приняли представители власти, общественных организаций, депутаты, поисковики, студенты и школьники, сообщили в пресс-службе гордумы.
Собравшиеся вспомнили, что в 1942 году армия сдержала наступление немецко-румынских войск под Хулхутой, отразила попытки выйти к Волге и перерезать железную дорогу Астрахань — Кизляр. Позже она вошла в Сталинградский фронт и участвовала в Сталинградской битве, а боевой путь завершила в Берлине.
С приветственным словом выступил зампред городского парламента Александр Календр. Он отметил важность сохранения исторической памяти. Участники почтили павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.