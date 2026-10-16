Астрахань отметила 84-ю годовщину формирования 28-й армии

Собравшиеся вспомнили, что в 1942 году армия сдержала наступление немецко-румынских войск под Хулхутой, отразила попытки выйти к Волге и перерезать железную дорогу Астрахань — Кизляр. Позже она вошла в Сталинградский фронт и участвовала в Сталинградской битве, а боевой путь завершила в Берлине.