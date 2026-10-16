Гордума Астрахани объявила о подготовке нового Устава города
Городская дума Астрахани под председательством Игоря Седова на заседании 15 октября начала подготовку нового Устава города. Депутаты единогласно поддержали проект о назначении публичных слушаний по этому документу, сообщили в пресс-службе.
Как пояснил господин Седов, работа нужна, чтобы привести Устав в соответствие с новым федеральным законом о местном самоуправлении. Завершить процедуру необходимо до конца года, а обсуждение проекта с участием общественности пройдет 6 ноября.
В конце заседания депутаты также утвердили ряд технических поправок в ранее принятые решения, в том числе официально закрепили адрес электронной почты органа власти.