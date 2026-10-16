В Рыбинске заработала сеть мобильной связи пятого поколения
В Рыбинске запустили сеть мобильной связи пятого поколения (5G). Город стал первым в Ярославской области, где появилась связь нового поколения. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Сеть доступна в районе железнодорожного вокзала на улице Пушкина, в историческом центре рядом со Спасо-Преображенским собором на улице Крестовой, а также вблизи проспекта Ленина и других городских объектов.
«Сеть нового поколения 5G – это в первую очередь более высокие скорости и стабильная работа мобильного интернета», – отметил министр цифрового развития Ярославской области Максим Бартыков