Полпред УрФО Артем Жога прокомментировал атаку БПЛА на Югру
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога прокомментировал атаку беспилотников на Ханты-Мансийский автономный округ- Югру (ХМАО-Югру).
«Террористический киевский режим продолжает свои нападки на гражданскую инфраструктуру Уральского федерального округа. Атаке БПЛА подвергся Ханты-Мансийский автономный округ. В результате падения обломков повреждения получил промышленный объект»,— сообщил полпред в соцсетях.
По словам господина Жоги, на месте работают экстренные службы, власти держат ситуацию на контроле. Полпред призвал жителей УрФО сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.