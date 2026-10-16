Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №192

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Урал

Полпред УрФО Артем Жога прокомментировал атаку БПЛА на Югру

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога прокомментировал атаку беспилотников на Ханты-Мансийский автономный округ- Югру (ХМАО-Югру).

Марина Молдавская

«Террористический киевский режим продолжает свои нападки на гражданскую инфраструктуру Уральского федерального округа. Атаке БПЛА подвергся Ханты-Мансийский автономный округ. В результате падения обломков повреждения получил промышленный объект»,— сообщил полпред в соцсетях.
По словам господина Жоги, на месте работают экстренные службы, власти держат ситуацию на контроле. Полпред призвал жителей УрФО сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Как сообщалось ранее, на промышленном объекте в Сургутском районе ХМАО-Югры произошло возгорание в результате атаки беспилотников. О пострадавших не сообщается. В регионе с 15:18 действует режим угрозы атаки беспилотника.