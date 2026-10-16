На промышленном объекте в ХМАО произошел пожар в результате атаки БПЛА
В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) произошло возгорание на промышленном объекте в результате атаки беспилотников. На месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
«В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба. Держу ситуацию на личном контроле»,— написал глава региона.
Господин Кухарук призвал жителей Югры сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.