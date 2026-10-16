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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Урал

На промышленном объекте в ХМАО произошел пожар в результате атаки БПЛА

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) произошло возгорание на промышленном объекте в результате атаки беспилотников. На месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

«В настоящее время специалисты оценивают масштаб и характер нанесенного ущерба. Держу ситуацию на личном контроле»,— написал глава региона.
Господин Кухарук призвал жителей Югры сохранять спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.
Полина Бабинцева