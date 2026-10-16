В Югре объявлен режим угрозы атаки беспилотника

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) объявили режим угрозы атаки беспилотника, сообщил губернатор Руслан Кухарук в соцсетях. Жителей призвали сохранять спокойствие и по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам.