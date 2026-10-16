В Югре объявлен режим угрозы атаки беспилотника
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) объявили режим угрозы атаки беспилотника, сообщил губернатор Руслан Кухарук в соцсетях. Жителей призвали сохранять спокойствие и по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам.
«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. В целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета»,— написал глава региона.
Около трех часов назад в Югре был введен режим беспилотной опасности. Он также действует в соседних регионах — в Тюменской и Свердловской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.