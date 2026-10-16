В Перми предложили назвать улицу в честь Николая Мешкова
Обновлено
В Перми обсуждается инициатива по присвоению одной из улиц города имени Николая Мешкова — известного пермского предпринимателя, мецената и основателя Пермского университета. С соответствующим предложением выступил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев в ходе презентации биографии Николая Мешкова, выпущенной в книжной серии «Жизнь замечательных людей».
«Более века назад Пермская городская дума приняла решение о присвоении одной из улиц имени Николая Васильевича, однако оно до сих пор не реализовано,— отметил Андрей Кузяев.— Важно объединить усилия, чтобы жизненный путь и свершения Николая Мешкова служили ориентиром для будущих поколений пермяков не только в стенах университета, но и в масштабах всего города и края». В продолжение инициативы также было предложено рассмотреть возможность установки памятника предпринимателю. По его словам, масштаб личности и вклад Мешкова в развитие Перми давно заслуживают того, чтобы в его честь назвали улицу и установили памятник в центре города.
Николай Мешков был предпринимателем, организатором одного из ведущих в Российской империи пароходств. В основу издания, вышедшего из-под пера журналиста Светланы Федотовой, лег масштабный исторический материал, а также работа в архивах и музейных коллекциях, которая велась больше двух лет. Впервые в научный оборот были введены десятки ранее не публиковавшихся документов из архивов и частных собраний, рассказывающих не только о Николае Мешкове, но и о Перми той эпохи. В течение 2026 года запланирована серия презентаций издания.