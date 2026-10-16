В Перми предложили назвать улицу в честь Николая Мешкова

«Более века назад Пермская городская дума приняла решение о присвоении одной из улиц имени Николая Васильевича, однако оно до сих пор не реализовано,— отметил Андрей Кузяев.— Важно объединить усилия, чтобы жизненный путь и свершения Николая Мешкова служили ориентиром для будущих поколений пермяков не только в стенах университета, но и в масштабах всего города и края». В продолжение инициативы также было предложено рассмотреть возможность установки памятника предпринимателю. По его словам, масштаб личности и вклад Мешкова в развитие Перми давно заслуживают того, чтобы в его честь назвали улицу и установили памятник в центре города.