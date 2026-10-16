В Прикамье стали чаще отказывать в выдаче автокредитов

В России доля отказов по заявкам на автокредиты в сентябре 2026 года составила 69,3%, увеличившись по сравнению с августом на 3,6%. Наибольшие доли отказов по заявкам на автокредиты в регионах РФ были отмечены в Иркутской области (76,4%), Алтайском (76,2%) и Краснодарском краях (75,6%).