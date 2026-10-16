В Прикамье стали чаще отказывать в выдаче автокредитов
В сентябре 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты в Пермском крае составила 67,2%, в августе этот показатель был зафиксирован на уровне 63,2%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В России доля отказов по заявкам на автокредиты в сентябре 2026 года составила 69,3%, увеличившись по сравнению с августом на 3,6%. Наибольшие доли отказов по заявкам на автокредиты в регионах РФ были отмечены в Иркутской области (76,4%), Алтайском (76,2%) и Краснодарском краях (75,6%).
Напомним, в сентябре 2026 года в Пермском крае было выдано 80,4 тыс. розничных кредитов. Доля отказов по заявкам на все розничные кредиты (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) составила 79,1%.