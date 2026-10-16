Работникам пермского предприятия выплатили долги по зарплате в размере 10 млн рублей
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В Перми после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками одного из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Как установила прокуратура Дзержинского района Перми, руководство одной из компаний, расположенных на территории района, с ноября 2025-го по июнь 2026 года не выплачивало заработную плату и иные положенные выплаты 70 работникам. Общая сумма задолженности превысила 10 млн руб.
Прокуратура внесла представление работодателю об устранении нарушений закона. Также по постановлению надзорного ведомства директор предприятия привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.
На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). После принятых мер работникам полностью выплатили долги.