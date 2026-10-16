Работникам пермского предприятия выплатили долги по зарплате в размере 10 млн рублей

Как установила прокуратура Дзержинского района Перми, руководство одной из компаний, расположенных на территории района, с ноября 2025-го по июнь 2026 года не выплачивало заработную плату и иные положенные выплаты 70 работникам. Общая сумма задолженности превысила 10 млн руб.