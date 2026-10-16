В Самарской области осудили участника ОПГ за вымогательство 2 млн рублей
Фигуранта задержали в момент передачи части суммы
В Самарской области силовики пресекли противоправную деятельность участника ОПГ, причастного к вымогательству в особо крупном размере. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал от жителя Сызрани 2 млн рублей.
Задержание прошло с поличным: фигуранта взяли в момент передачи части суммы — 300 тыс. рублей. На основании материалов оперативно-разыскной деятельности СУ МУ МВД России «Сызранское» возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).
По итогам разбирательства Самарский областной суд признал фигуранта виновным и приговорил его к семи с половиной годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.