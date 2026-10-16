В Самарской области осудили участника ОПГ за вымогательство 2 млн рублей

В Самарской области силовики пресекли противоправную деятельность участника ОПГ, причастного к вымогательству в особо крупном размере. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал от жителя Сызрани 2 млн рублей.