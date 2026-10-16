В Екатеринбургском зоопарке родились три детеныша суриката

Сурикаты живут семейными группами, где есть одна доминирующая самка, которая контролирует размножение и подавляет других самок. Воспитанием потомства занимаются две сестры — Роза и Лаванда. Первое время малыши прятались в домике, а Роза закрывала их собой. Сейчас они постепенно выходят на прогулки и играют друг с другом. Пока детеныши питаются молоком матери, но вскоре в их рацион начнут вводить взрослую пищу — курицу, рыбу, яйца, творог и насекомых.