В Екатеринбургском зоопарке родились три детеныша суриката
В Екатеринбургском зоопарке пополнение: 9 сентября у самки суриката по имени Роза родились трое детенышей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка. Увидеть семейство можно в павильоне «Южный» на первом этаже.
Сурикаты живут семейными группами, где есть одна доминирующая самка, которая контролирует размножение и подавляет других самок. Воспитанием потомства занимаются две сестры — Роза и Лаванда. Первое время малыши прятались в домике, а Роза закрывала их собой. Сейчас они постепенно выходят на прогулки и играют друг с другом. Пока детеныши питаются молоком матери, но вскоре в их рацион начнут вводить взрослую пищу — курицу, рыбу, яйца, творог и насекомых.
Сурикаты (Suricata suricatta) относятся к хищным млекопитающим и обитают в пустынных и полупустынных районах Южной Африки. Их называют «солнечными ангелами» за привычку греться на солнце по утрам. У каждой семейной группы сурикатов есть свой уникальный запах, по которому животные распознают своих сородичей. Ученые насчитывают около 30 различных звуковых сигналов у сурикат, каждый из которых несет определенный смысл.
Ранее в Екатеринбургском зоопарке появилась самка сервала Селина. Она составит пару сервалу Шену, который поселился в зоопарке в 2020 году.