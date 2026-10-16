Инфляция в Свердловской области достигла 6,77%
В Свердловской области в сентябре 2026 года зафиксирован рост цен на 0,58% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель годовой инфляции в регионе достиг 6,77%, что превышает общероссийский уровень, сообщили в Уральском главном управлении Центробанка России.
Сильнее всего подорожали непродовольственные товары, особенно моторное топливо, смартфоны и телевизоры. Среди услуг наиболее заметно выросла плата за обучение. Продукты продемонстрировали минимальный рост стоимости. Скорость роста цен с поправкой на сезонность увеличилась по сравнению с августом. Это объясняется нестабильностью поставок топлива и существенным повышением стоимости профессионального образования.
В целом по России годовая инфляция в сентябре составила 6,35%, что на 0,02% выше августовского показателя. Рост цен с исключением сезонности замедлился. Цены на овощи и фрукты снизились, что является типичным явлением для сентября после менее выраженного падения в августе. Стоимость образования, напротив, заметно выросла. Банк России сохраняет курс на снижение инфляции до 4%.