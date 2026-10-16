Инфляция в Свердловской области достигла 6,77%

В целом по России годовая инфляция в сентябре составила 6,35%, что на 0,02% выше августовского показателя. Рост цен с исключением сезонности замедлился. Цены на овощи и фрукты снизились, что является типичным явлением для сентября после менее выраженного падения в августе. Стоимость образования, напротив, заметно выросла. Банк России сохраняет курс на снижение инфляции до 4%.