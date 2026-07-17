Инфляция на Среднем Урале ускорилась до 6,9% из-за роста цен на бензин

В Свердловской области инфляция в июне ускорилась до 6,9%, что стало следствием в первую очередь удорожания моторного топлива, сообщили в Уральском главном управлении Центробанка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рост цен на топливо обусловлен не только сокращением предложения из-за ремонта на некоторых нефтеперерабатывающих заводах, но и сезонным спросом. Услуги, в том числе на сотовую связь, также подорожали из-за переноса в цену расходов на модернизацию сетей и роста спроса на звонки из-за ограничений мобильного интернета. Кроме того, летний период традиционно сопровождается увеличением расходов на путешествия: в этом году стоимость зарубежных туров выросла сильнее обычного.

При этом в регионе снизилась стоимость яиц, молочной продукции и сыров из-за увеличения объемов их производства. Также подешевели бытовая техника и электроника в условиях сдержанного спроса покупателей. На ценах также отразилось укрепление рубля.

В целом по России инфляция ускорилась и составила 6,0%.

Ирина Пичурина