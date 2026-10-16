Экс-депутат заксобрания не смог оспорить решение о досрочном прекращении полномочий
Вчера Пермский краевой суд оставил без изменения решение первой инстанции, которым по иску прокурора края прекращены полномочия депутата Законодательного собрания Пермского края в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о депутате заксобрания прошлого созыва Игоре Малых, представлявшего партию КПРФ.
Надзорный орган выявил нарушения в том, что господин Малых сдавал коммерческую недвижимость одной из торговых сетей. Таким образом, он нарушил запрет для парламентариев, которые работают на постоянной основе, на занятие коммерческой деятельностью. По факту нарушения запрета на занятие предпринимательской деятельностью прокурором края в региональный представительный орган направлена информация, которая впоследствии была отклонена.
В связи с этим прокурор края обратился в суд с административным исковым заявлением о признании решения Законодательного Собрания Пермского края незаконным, прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия.
Летом Ленинский райсуд Перми удовлетворил исковые требования прокурора. Решение суда вступило в законную силу.