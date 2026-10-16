Экс-депутат заксобрания не смог оспорить решение о досрочном прекращении полномочий

Надзорный орган выявил нарушения в том, что господин Малых сдавал коммерческую недвижимость одной из торговых сетей. Таким образом, он нарушил запрет для парламентариев, которые работают на постоянной основе, на занятие коммерческой деятельностью. По факту нарушения запрета на занятие предпринимательской деятельностью прокурором края в региональный представительный орган направлена информация, которая впоследствии была отклонена.