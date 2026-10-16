Суд в Астрахани закрыл сайт по дистанционной продаже табака
Трусовский районный суд Астрахани запретил сайт, где дистанционно продавали табак, в том числе иностранный. Об этом сообщила пресс-служба.
Роспотребнадзор установил, что вход на ресурс был свободным, ограничений для несовершеннолетних не было, а заказ можно было оформить по телефону. По мнению ведомства, это нарушает законодательство и права потребителей. Суд с этим согласился, так как розничная продажа табака дистанционным способом запрещена законом. Распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность, не допускается.
Требования Роспотребнадзора суд удовлетворил полностью. Информацию признали запрещенной к распространению в РФ, копию решения направили в уполномоченный орган для блокировки сайта.