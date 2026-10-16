Три проекта могут перестать быть особо значимыми в Воронежской области
Из перечня особо значимых инвестиционных проектов Воронежской области предложили исключить проект тепличного комплекса ООО «Воронежский шампиньон» (структура ГК «Мартин» семьи Бабоян) в Новоусманском районе. Это было решено комитетом Воронежской областной думы по бюджетной политике, налогам и финансам. Копия материалов — в распоряжении «Ъ-Черноземье».
Причина исключения — расторжение договора об осуществлении инвестиционной деятельности в одностороннем порядке, следует из документов.
Основание — недостижение инвестором минимальных значений основных параметров бизнес-плана в течение трех последовательных лет реализации проекта (ч. 3 ст. 7.1 и п. 1 ч. 5 ст. 14 регионального закона о господдержке).
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в марте Арбитражный суд Воронежской области отказал региональному минэкономразвития во взыскании с «Воронежского шампиньона» 40,1 млн руб. неустойки по договору об осуществлении инвестиционной деятельности от 2020 года. При рассмотрении отчетов инвестора за 2022 и 2023 годы власти обнаружили недоплату налогов в консолидированный бюджет региона. В ходе спора арбитраж учел письмо воронежского УФНС, согласно которому ответчик оплатил 60,5 млн руб. дополнительных налогов и 23 млн руб. пени. Также суд отказал в назначении «Воронежскому шампиньону» неустойки.
Кроме того, из перечня исключены два проекта, реализация которых завершена: строительство технологического узла утилизации воздушных выбросов цеха № 28 с выработкой пара на АО «Воронежсинтезкаучук» и перевооружение зернохранилищ в составе четвертого класса «склад силосного типа» ООО «Благо-Эртиль» в Аннинском районе.
Одновременно законопроект включил три новых проекта. Сегодняшние корректировки также поменяли правила работы с особыми инвестпроектами. Вводится новое основание для исключения из перечня — недостижение инвестором минимальных значений основных параметров бизнес-плана за последний год реализации. В этом случае договор о господдержке не расторгается в одностороннем порядке, а инвестор несет ответственность в виде частичного возврата мер поддержки пропорционально недостигнутым значениям. Из перечня параметров, подлежащих достижению, исключаются среднесписочная численность работников и выручка от реализации товаров и услуг; мониторинг сохраняется по объему инвестиций в основной капитал, налоговым платежам в консолидированный бюджет области и среднемесячной заработной плате.
В рамках законопроекта также рассмотрели вопрос о корректировке параметров некоторых проектов. Так, находящееся в перечне особо значимых АО «Хлебозавод № 7» получило пролонгацию сроков «модернизации и расширения действующего производства хлебобулочных изделий». Процесс продлевается с 2030-го до 2035 года. Объем инвестиций — на прежнем уровне — около 2 млрд руб. По данным инвестиционного портала Воронежской области, там собирались увеличить производство в три раза — с 50 до 150 т продукции в сутки. Проект предусматривал создание 371 рабочего места и налоговые поступления в 2,4 млрд руб. до 2030 года.