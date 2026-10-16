Три проекта могут перестать быть особо значимыми в Воронежской области

В рамках законопроекта также рассмотрели вопрос о корректировке параметров некоторых проектов. Так, находящееся в перечне особо значимых АО «Хлебозавод № 7» получило пролонгацию сроков «модернизации и расширения действующего производства хлебобулочных изделий». Процесс продлевается с 2030-го до 2035 года. Объем инвестиций — на прежнем уровне — около 2 млрд руб. По данным инвестиционного портала Воронежской области, там собирались увеличить производство в три раза — с 50 до 150 т продукции в сутки. Проект предусматривал создание 371 рабочего места и налоговые поступления в 2,4 млрд руб. до 2030 года.