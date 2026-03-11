Власти не смогли взыскать с «Воронежского шампиньона» 40 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области отказал региональному министерству экономразвития во взыскании с местного ООО «Воронежский шампиньон» (структура ГК «Мартин» семьи Бабоян) 40,1 млн руб. В эту сумму была оценена неустойка по договору об осуществлении инвестиционной деятельности от 2020 года. Это следует из картотеки арбитражного суда.

Речь идет о соглашении между на тот момент департаментом экономразвития Воронежской области и «Воронежским шампиньоном» о реализации в Новоусманском районе особо значимого инвестпроекта тепличного комплекса за 2,6 млрд руб. до 2032 года. При рассмотрении отчетов инвестора за 2022 и 2023 год власти обнаружили недоплату налогов в консолидированный бюджет региона в 122 млн и 150,5 млн руб. соответственно. При этом компании была предоставлена господдержка в виде нулевой ставки налога на имущество организаций на пять лет на сумму 60,5 млн руб.

Полагая, что «Воронежский шампиньон» нарушил обязательства по договору и не выполнил минимальные значения основных параметров бизнес-плана инвестпроекта, в январе 2025 года власти направили ему уведомление об одностороннем отказе от соглашения. В марте того же года ответчик представил возражения, назвав это решение незаконным и необоснованным. Тогда истец направил ему требование об уплате неустойки в размере 40,1 млн руб. Представители «Воронежского шампиньона» проигнорировали его, поэтому министерство обратилось в суд.

В ходе разбирательства арбитраж ознакомился с письмом от регионального УФНС от мая 2025 года. Согласно нему, ответчик оплатил 60,5 млн руб. дополнительно начисленных налогов и 23 млн руб. пени. Кроме того, суд пришел к выводу, что представители власти неправомерно дважды назначили «Воронежскому шампиньону» неустойку. В связи с этим в удовлетворении иска было отказано.

По данным Rusprofile, ООО «Воронежский шампиньон» было зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в марте 2017 года. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежат ООО «Артенц», подконтрольной ГК «Мартин» семьи Бабоян. Остальными долями владеют Ваграм Гаспарян, Арарат Бабоян, Мамикон Сурмалян, Саргис Балоян, Арменак Мосесян, Арутюн Бабоян, Акоп Гаспарян, Жирайр Серобян, Кристина Бабоян и Игорь Зубков. По итогам 2024 года выручка «Воронежского шампиньона» составила 7,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млрд руб.

В январе смоленское ООО РТД «Бонше» Марии Хараб (оптовая торговля фруктами и овощами) потребовало взыскать с «Воронежского шампиньона» 8,3 млн руб. необоснованного обогащения и 3,8 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Арбитражный суд Воронежской области оставил иск без движения до 25 марта.

Алина Морозова