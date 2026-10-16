Режим опасности БПЛА введен в Югре

О подозрительных объектах нужно рассказать по номеру 112. «Запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках»,— напомнил глава округа. Росавиация также ввела ограничения в двух аэропортах — в Советском и Урае.