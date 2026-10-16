В Сочи суд отказал администрации в иске к арендатору «Кубань Ривьера»
Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск МКУ «Дирекция имущественного комплекса» Сочи к ООО «Кубань Ривьера» о расторжении договора аренды земельного участка.
Как следует из материалов дела, на Курортном проспекте Хостинского района Сочи в 1998 году завершено строительство жилого дома площадью 587,6 кв. м. Право аренды ООО «Кубань Ривьера» на участок площадью 728 кв. м и право собственности на жилой дом зарегистрированы в ЕГРН. В 2024 году отдел земельного контроля по Хостинскому району провел осмотр участка, и в процессе осмотра выяснилось, что объект недвижимости используется как гостевой дом. Администрация обвинила ответчика в нецелевом использовании земли, поскольку по договору участок предназначен для эксплуатации жилого дома.
Истец представил акт визуального осмотра с фотоматериалами и сослался на информацию из интернета о размещении гостевого дома. Однако суд указал, что истец подменяет понятия предоставления индивидуального жилого строения для проживания и оказания гостиничных услуг.
Согласно части 2 статьи 30 Жилищного кодекса РФ, собственник жилого помещения вправе предоставлять его гражданам по договору найма или безвозмездного пользования, а юридическим лицам — по договору аренды. Возможность сдачи жилого дома полностью или частично третьим лицам по договорам краткосрочного найма предусмотрена действующим законодательством. При этом к гостиничным услугам не относится предоставление меблированных номеров с обслуживанием или домов и квартир для долгосрочного проживания.
Таким образом, предоставление жилья гражданам в пользование по договору найма не является оказанием гостиничных услуг и не противоречит законодательству о найме жилых помещений.
Апелляционная инстанция оставила в силе это решение.