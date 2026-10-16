В Сочи суд отказал администрации в иске к арендатору «Кубань Ривьера»

Как следует из материалов дела, на Курортном проспекте Хостинского района Сочи в 1998 году завершено строительство жилого дома площадью 587,6 кв. м. Право аренды ООО «Кубань Ривьера» на участок площадью 728 кв. м и право собственности на жилой дом зарегистрированы в ЕГРН. В 2024 году отдел земельного контроля по Хостинскому району провел осмотр участка, и в процессе осмотра выяснилось, что объект недвижимости используется как гостевой дом. Администрация обвинила ответчика в нецелевом использовании земли, поскольку по договору участок предназначен для эксплуатации жилого дома.