В Орле снова никто не захотел купить здание администрации района за 264 млн
Очередной аукцион по продаже здания администрации Советского района Орла и земельного участка под ним с начальной ценой 264,4 млн руб. признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Соответствующая информация появилась на портале ГИС «Торги».
Предметом торгов выступали подвальное помещение площадью 639,8 кв. м и все помещения на первом — четвертом этажах общей площадью 2,5 тыс. кв. м в здании на улице Октябрьской, 30. В состав единого лота также входил земельный участок под зданием площадью 2,1 тыс. кв. м, на который распространяются ограничения охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
Согласно открытым данным, в здании располагаются жилищный отдел городской администрации, подразделение по делам несовершеннолетних, централизованная бухгалтерия образовательных учреждений, уполномоченный по правам ребенка в регионе, пункт отбора на военную службу по контракту и территориальная депутатская группа горсовета.
Попытки реализовать эти площади предпринимаются властями с июня 2022 года, и все предыдущие торги также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия претендентов. Новый аукцион пока не объявлен.
Как стало известно на прошлой неделе, торги по продаже недвижимости и земельного участка на улице Свободы, 16 в Воронеже признаны несостоявшимися. По истечении установленного срока на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Недвижимость располагается в непосредственной близости от здания Воронежской областной думы и бизнес-центра «Эдельвейс», в котором размещается региональное министерство строительства. Начальная цена лота составляла 170 млн руб.