В Орле снова никто не захотел купить здание администрации района за 264 млн

Согласно открытым данным, в здании располагаются жилищный отдел городской администрации, подразделение по делам несовершеннолетних, централизованная бухгалтерия образовательных учреждений, уполномоченный по правам ребенка в регионе, пункт отбора на военную службу по контракту и территориальная депутатская группа горсовета.