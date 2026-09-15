В Орле снова пытаются продать здание администрации района за 264 млн

На электронный аукцион в очередной раз выставили два нежилых помещения в здании администрации Советского района Орла вместе с земельным участком на улице Октябрьской, 30 в облцентре. Начальная цена лота составляет 264,4 млн руб. Это следует из материалов ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленное на продажу зданий районной администрации в Орле

Фото: из аукционной документации Выставленное на продажу зданий районной администрации в Орле

Фото: из аукционной документации

Подвальное помещение занимает 639,8 кв. м, еще одно площадью 2,5 тыс. кв. м расположено на первом — четвертом этажах. Земельный участок под зданием — 2,1 тыс. кв. м. На него распространяются ограничения, связанные с охранными зонами объектов электросетевого хозяйства.

Согласно данным «Яндекс Карт», в здании также находятся жилищный отдел администрации Орла, подразделение по делам несовершеннолетних, централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города Орла, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области, областное отделение Творческого союза работников культуры, пункт отбора на военную службу по контракту и территориальная депутатская группа Орловского городского совета по Советскому району.

Шаг аукциона составляет 13,2 млн руб., размер задатка — 52,9 млн руб. Заявки принимаются до 12 октября, торги запланированы на 14 октября.

Это здание выставлялось на продажу с июня 2022 года. Все предыдущие торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В начале сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что арестованное имущество орловских ООО «Ниакор» и ООО «Автостандарт», которые фигурировали в уголовных делах бывшего начальника регионального управления ГИБДД Александра Коршунова, вновь выставили на торги. Это уже вторая попытка продать активы компаний. Общая начальная цена двух лотов снизилась с 21,8 млн до 18,5 млн руб.

Мария Свиридова