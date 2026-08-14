В Орле снова не смогли продать райадминистрацию за 264 млн

Очередные торги по продаже здания администрации Советского района Орла на улице Октябрьской, 30 признаны несостоявшимися. Как и в предыдущие разы, в аукционе никто не участвовал, сообщается в итоговом протоколе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации

Начальная цена лота составляла 264,4 млн руб., с прошлых торгов она не снижалась.

К продаже предлагались четырехэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв. м с подвалом на 639,8 кв. м и земельный участок на 2,1 тыс. кв. м. По этому адресу размещаются администрация Советского района Орла, областное отделение Российского творческого союза работников культуры, централизованная бухгалтерия городских образовательных учреждений, а также офис детского омбудсмена региона.

Продажа активов ведется с июня 2022 года. Все предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок, за исключением одного, который был отменен.

Анна Швечикова