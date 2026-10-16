Арбитражный суд прекратил рассмотрение дела о банкротстве МП «Самараводоканал»
Арбитражный суд Самарской области рассмотрел исковое заявление ФНС о банкротстве МП «Самараводоканал» и отказал во введении процедуры наблюдения.
Иск о банкротстве муниципального предприятия поступил в суд в августе этого года. «Самараводоканал» задолжал налоговой службе 25 млн руб.
Как сказано в сообщении арбитражного суда, решение о прекращении производства по делу принято «с учетом сведений о погашении задолженности перед заявителем и общего финансового состояния должника».
МП «Самараводоканал» занимается сбором и очисткой воды, удалением и обработкой сточных вод. Должность директора предприятия занимает Дмитрий Сычев. В прошлом году выручка организации составила 75 млн руб., убыток превысил 19 млн руб.