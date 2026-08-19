Налоговики банкротят МП «Самараводоканал» из-за долга в 25,5 млн рублей

Представители ИФНС России обратились с иском к МП «Самараводоканал». Налоговая служба требует признать муниципальное предприятие несостоятельным (банкротом). Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Самарской области. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований превышает 25,5 млн рублей. Заседание по делу назначено на 16 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

МП «Самараводоканал» занимается сбором и очисткой воды, а также удалением и обработкой сточных вод. Директором предприятия является Дмитрий Сычев.

По данным сервиса Контур.Фокус, по итогам 2025 года выручка предприятия составила 76 млн рублей и снизилась на 3%.

Георгий Портнов