Гарантированный спрос и доступный капитал: в КРО РСПП обсудили горизонты инвестиционного планирования

«Сегодняшнее заседание — это не обмен мнениями с формальной точки зрения, а насущная необходимость. Наша ключевая задача — сверить направления сотрудничества, чтобы выработать единые, понятные и работающие правила взаимодействия. Экономика Кубани обладает огромным потенциалом, но для его реализации бизнесу нужны стабильные ориентиры. Мы должны наметить конкретные пути развития бизнеса в Краснодарском крае, обеспечив ему доступ к капиталу, господдержке, гарантированный спрос на продукцию и понятные налоговые правила. Только в диалоге, в обмене положительными практиками мы сможем превратить вызовы в точки роста», — заявил Виктор Бударин.