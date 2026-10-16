Гарантированный спрос и доступный капитал: в КРО РСПП обсудили горизонты инвестиционного планирования
В Краснодарском региональном отделении Российского союза промышленников и предпринимателей состоялось расширенное заседание Правления, собравшее 20 руководителей ведущих предприятий региона из различных отраслей, формирующих актуальную экономическую повестку.
Центральной темой встречи стало обсуждение актуальной экономической повестки и механизмов возвращения инвестиционного планирования под лозунгом «Гарантированный спрос и доступный капитал».
Мероприятие открыл Вице-президент РСПП по финансовой политике и развитию секторов экономики, доктор экономических наук Александр Мурычев, задавший федеральный контекст дискуссии. В своем выступлении Александр Васильевич акцентировал внимание на необходимости выстраивания эффективной системы распределения ответственности между государством, финансовыми институтами и бизнесом. Также поделился своими впечатлениями от посещения ведущих промышленных предприятий Краснодара, высоко оценил роль инвестора в развитии современного производства и достижении технологического суверенитета России.
Председатель КРО РСПП, Президент Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края» Виктор Бударин, обращаясь к собравшимся, подчеркнул исключительную важность подобных площадок для синхронизации действий делового сообщества региона.
«Сегодняшнее заседание — это не обмен мнениями с формальной точки зрения, а насущная необходимость. Наша ключевая задача — сверить направления сотрудничества, чтобы выработать единые, понятные и работающие правила взаимодействия. Экономика Кубани обладает огромным потенциалом, но для его реализации бизнесу нужны стабильные ориентиры. Мы должны наметить конкретные пути развития бизнеса в Краснодарском крае, обеспечив ему доступ к капиталу, господдержке, гарантированный спрос на продукцию и понятные налоговые правила. Только в диалоге, в обмене положительными практиками мы сможем превратить вызовы в точки роста», — заявил Виктор Бударин.
Деловая программа заседания была разделена на несколько тематических блоков. Модератором выступил заместитель председателя КРО РСПП, первый исполнительный вице-президент Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края» Сергей Огурцов.
В ходе первой темы «Оптимальные механизмы поддержки инвестиций в промышленности» Александр Мурычев представил анализ текущих инструментов господдержки и обозначил необходимость их адаптации под реальные потребности производственников. Он отметил, что без формирования долгосрочных и прозрачных условий для вложений капитала невозможно говорить о развитии и формировании технологического суверенитета.
Сергей Огурцов в своем выступлении представил региональную специфику. Он подробно остановился на успехах бизнеса края в импортозамещении, подчеркнув необходимость систематического взаимодействия при посредничестве РСПП между научными организациями и промышленными предприятиями для внедрения новых технологий.
Большой интерес участников вызвал доклад Алексея Олефиренко, генерального директора ООО «Металлстроймаш», посвященный роботизации и дефициту кадров на промышленных предприятиях. В условиях нехватки трудовых ресурсов роботизация становится не просто трендом, а вопросом выживания производств.
Участники, включившись в дискуссию, обсудили меры поддержки предприятий, внедряющих роботизированные линии, а также необходимость корректировки образовательных программ, форматы подготовки кадрового резерва для различных отраслей и под запросы современной индустрии.
Выступление руководителя Комитета по КСО и устойчивому развитию Алисы Андреевой было посвящено проблеме здоровьесбережения работающего населения, развитию корпоративной культуры и корпоративного волонтерства на предприятиях региона. Спикер отметила большую работу работодателей региона по внедрению рекомендованных корпоративных стандартов и по поддержке семей работающих граждан.
Итогом расширенного заседания стала выработка консолидированной позиции по ряду ключевых вопросов. Участники сошлись во мнении, что для возвращения горизонтов планирования в промышленность и стимулирования роста производства необходим комплексный подход: снижение процентных ставок по инвестиционным кредитам, создание механизмов долгосрочных контрактов, формирование гарантированного спроса и развитие системы подготовки кадров для промышленности.
Правление КРО РСПП приняло решение систематизировать поступившие предложения и направить их в профильные комитеты для дальнейшей проработки. В заключение встречи Александр Мурычев отметил, что подобный формат открытого диалога очень продуктивен и позволяет бизнесу не только быть услышанным, но и напрямую влиять на формирование экономической политики региона и страны в целом. Александр Васильевич высоко оценил работу Краснодарского регионального отделения и пожелал всем участникам успехов в развитии бизнеса.