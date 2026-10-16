Власти Туапсинского округа подготовят рекомендации по снижению платы за электроэнергию
В Туапсинском муниципальном округе продолжается поиск поставщиков сжиженного газа на фоне его отсутствия. Администрация совместно с АО «Туапсегоргаз» занимается поиском вариантов поставок. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.
По его словам, сейчас использование электроплит и бойлеров остается единственным выходом для жителей, которые не могут пользоваться сжиженным газом.
«Сжиженный газ сегодня отсутствует не только в нашем муниципалитете, крае, но и даже в других регионах»,— отметил господин Бойко.
Он связал ситуацию с тем, что сжиженный углеводородный газ является побочным продуктом переработки нефти. По словам главы округа, на ситуацию влияет текущее положение дел с работой нефтеперерабатывающих заводов.
Недавно один из поставщиков предложил муниципалитету сжиженный газ, однако его стоимость оказалась в два раза выше, а качество не соответствовало требованиям. В связи с этим поиск поставщиков продолжается.
На фоне отсутствия газа жители обращаются к местным властям с просьбой снизить тарифы на электроэнергию, поскольку вынуждены использовать электрические приборы для приготовления пищи и нагрева воды.
Сергей Бойко пояснил, что муниципалитет не имеет полномочий самостоятельно снижать тарифы. Их устанавливает Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края.
При этом глава округа сообщил, что жители домов со сжиженным газом могут попытаться добиться снижения платы за электроэнергию в индивидуальном порядке. Он поручил специалистам подготовить рекомендации, которые помогут населению разобраться в процедуре.