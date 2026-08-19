А ЛОС и ныне там

Самарское ООО «Новострой», выступавшее генподрядчиком модернизации Левобережных очистных сооружений (ЛОС) в Воронеже, намерено оспорить одностороннее расторжение контракта с управляющим объектом ООО «РВК-Воронеж». Концессионер уведомил подрядчика о прекращении договора, сославшись на систематическое нарушение обязательств и длительную просрочку. В «Новострое» утверждают, что водоканал сам затягивал сроки, а готовность отдельных объектов составляет 85–99%. Часть работ, по версии подрядчика, до сих пор не оплачена. В суде «Новострой» требует от «РВК-Воронеж» 822,8 млн руб., в том числе 100 млн руб. в связи с раскрытием банковской гарантии. Эксперты считают, что перспективы спора будут зависеть от результатов строительно-технической экспертизы и определения реальных причин срыва сроков.

Реконструкция Левобережных очистных сооружений в Воронеже может стать причиной нового судебного разбирательства

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в ООО «Новострой», 7 августа ООО «РВК-Воронеж» направило компании уведомление об одностороннем расторжении договора на комплексную модернизацию ЛОС. Концессионер заявил, что подрядчик «систематически нарушал взятые обязательства», допустил длительную просрочку и не реагировал на официальные претензии. В «Новострое» эту оценку оспаривают и намерены доказывать свою позицию в суде. «Выполненные ООО "Новострой" работы подтверждены внутренней службой технического надзора заказчика, а также двумя привлеченными ООО "РВК-Воронеж" сторонними организациями технадзора. Претензий по объему и качеству работ нет и у Госстройнадзора Воронежской области, чему есть соответствующее документальное подтверждение»,— заявил «Ъ-Черноземье» директор ООО «Новострой» Андрей Смирных.

Договор на проектирование и комплексную модернизацию ЛОС «под ключ» стороны заключили в июле 2023 года. Его стоимость составила 3,13 млрд руб. По версии подрядчика, вскоре после подписания соглашения возникли проблемы с получением «исходных данных». Технические условия от «РВК-Воронеж» поступали и корректировались в течение полутора лет, а последний пакет был передан лишь в декабре 2024 года — уже в ходе государственной экспертизы проектной документации.

Кроме того, в процессе проектирования, по утверждению «Новостроя», выяснилось, что для достижения требуемых показателей необходимо выполнить больший объем работ, чем было предусмотрено техническим заданием. «В договоре объект один — сам ЛОС. В техническом задании работы разделены на несколько мероприятий, каждое из которых касается отдельных зданий и сооружений. В ходе проектирования была выявлена необходимость строительства дополнительных объектов, которых в ТЗ нет. Они как раз являются предметом спора»,— пояснили в компании.

В качестве примера подрядчик приводит реконструкцию здания трансформаторной подстанции (ТП-66). По его данным, в ТЗ объекта не было, а необходимость его реконструкции возникла после получения «РВК-Воронеж» технических условий от энергоснабжающих организаций. Аналогичная ситуация, по версии компании, сложилась с ТП-59: вместо предусмотренной техническим заданием замены оборудования потребовалась «практически полноценная реконструкция». Также возникла необходимость строительства новой ТП. Сроки реализации, ставшие поводом для претензий со стороны «РВК-Воронеж», переносились и самим заказчиком. Подрядчик утверждает, что последний такой случай произошел год назад: «в связи с отсутствием финансирования» реализацию ряда объектов перенесли на октябрь 2026 года.

По словам представителей «Новостроя», на площадке работали от 120 до 200 человек и около 40 единиц техники. Подрядчик начал подготовительные работы еще в апреле 2024 года, однако первый платеж за выполненные работы, как утверждается, получил только в апреле 2025 года — после первой остановки работ. В дальнейшем расчеты, по данным компании, проходили раз в два-три месяца. За проектные работы «РВК-Воронеж» полностью не рассчитался до сих пор. Последний частичный платеж, утверждают в «Новострое», поступил в октябре 2025 года. В феврале этого года подрядчик работы остановил.

По данным Rusprofile, ООО «Новострой» зарегистрировано в Самарской области в 2007 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Руководит компанией Андрей Смирных, бенефициар — Николай Габдрахманов. В 2025 году выручка общества составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 126 млн руб.

ООО «РВК-Воронеж» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Основной вид деятельности — забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Сергей Болгов, единственный владелец — ООО «РВК-Инвест», актуальные учредители которого скрыты. Ранее совладельцами «РВК-Инвест» выступали Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Мария Михалькова. Выручка «РВК-Воронеж» в 2025 году составила 6,7 млрд руб., чистая прибыль — 510 млн руб. До мая компанией руководил экс-мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В «Новострое» оценивают стоимость выполненных работ в 3,2 млрд руб. с учетом дополнительных, оплаченных — в 2,5 млрд руб., готовность отдельных объектов — от 85 до 99%. В период выполнения работ региональный Госстройнадзор возглавлял Сергей Болгов, который с мая руководит «РВК-Воронеж». В «Новострое» считают, что в период руководства господина Болгова надзорный орган не предъявлял претензий к объему и качеству работ.

В марте «Новострой» обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском к «РВК-Воронеж». Первоначально сумма требований составляла 634,6 млн руб., позднее она была увеличена до 822,8 млн руб.

Наибольшая часть уточненных требований приходится на строительно-монтажные и проектные работы. В частности, подрядчик требует 102,4 млн руб. непосредственно за выполненные строительно-монтажные работы, 70,3 млн руб. за торкретирование аэротенков — нанесение защитного слоя бетона на резервуары для биологической очистки сточных вод, 48,6 млн руб. за работы в стесненных условиях и 47,5 млн руб. в связи с пересчетом стоимости работ. Еще 286,5 млн руб. приходится на проектирование.

Отдельно заявлены 23,6 млн руб. командировочных расходов, 34,6 млн руб. затрат на перебазировку техники и персонала, а также расходы на проведение экспертизы и другое.

Еще 100 млн руб. «Новострой» считает неосновательным обогащением в связи с раскрытием банковской гарантии, а 57,7 млн руб. — необоснованной суммой гарантийного удержания. Первую попытку остановить раскрытие банковской гарантии подрядчик предпринял одновременно с подачей мартовского иска, однако суд отказал в обеспечительной мере. Впоследствии гарантия была раскрыта, утверждают в «Новострое», что легло в основу обновленных требований к водоканалу.

Также в иске заложены расходы на транспортировку в Самару материалов, закупленных для строительства ЛОС. По версии компании, материалы не были смонтированы на объекте из-за действий заказчика, поэтому подрядчику пришлось вывезти их обратно.

Концессионное соглашение о реконструкции ЛОС администрация Воронежа и «РВК-Воронеж» заключили в октябре 2022 года сроком на 49 лет. Для реализации проекта концессионер привлек 3,19 млрд руб. заемных средств Фонда развития территорий и Альфа-банка, а также получил из бюджета Воронежа субсидию в размере 1,23 млрд руб.

Проверка Контрольно-счетной палаты Воронежа, проведенная в 2025 году, показала, что первоначальный график реализации проекта оказался сорван. Из семи объектов, которые планировалось ввести в 2024 году, были завершены только три. По данным КСП, объем расчетов по проекту к моменту проверки составлял 3,19 млрд руб. Из этой суммы 2,5 млрд руб. было перечислено «Новострою», еще 100 млн руб. приходилось на банковскую гарантию, а 582 млн руб. — на ООО «Фирма "Водокомфорт"».

Проверяющие также выявили нарушения сроков ввода объектов и градостроительного законодательства, связанные в том числе с выполнением части строительно-монтажных работ без разрешительной документации и необходимого строительного контроля. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области сообщили «Ъ-Черноземье», что всего в рамках инвестиционной программы «РВК-Воронеж» реализуются девять мероприятий с привлечением средств Фонда развития территорий. Полностью завершены три объекта. Готовность остальных превышает 80%, а их ввод теперь ожидается в 2027 году.

В администрации Воронежа и «РВК-Воронеж» заявили «Ъ-Черноземье», что работают «в тесном контакте с надзорными и проверяющими органами». По их данным, большая часть финансовых замечаний устранена, вся необходимая разрешительная документация оформлена, а «выявленные нарушения исправлены». Перенос сроков ввода объектов в «РВК-Воронеж» связывают с технологической сложностью модернизации действующих сооружений и многоуровневой схемой финансирования. Корректировка этапов, утверждают в компании, согласовывалась с городскими властями. В случае если спор с подрядчиком не удастся урегулировать, концессионер намерен искать нового подрядчика.

Тем временем конфликт вокруг модернизации ЛОС вышел за рамки хозяйственного спора: в июле прокуратура Воронежской области сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии надзорного органа, на объектах ЛОС были нарушены сроки выполнения работ, а стоимость материалов и оборудования завышена. Ущерб оценен в 61 млн руб. В «РВК-Воронеж» заявили, что разделяют позицию прокуратуры и передали правоохранительным органам необходимые документы и сведения.

В «Новострое» с выводами прокуратуры не согласны. Стоимость материалов и оборудования, утверждают в компании, была подтверждена государственной экспертизой на достоверность сметной стоимости. Выводы проверяющего органа, по версии подрядчика, основывались на материалах Фонда развития территорий, который финансировал модернизацию ЛОС. В рамках уголовного дела уже допрошен директор компании Андрей Смирных.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров считает, что исход дела по такого рода спорам «почти всегда» определяется результатами судебной строительно-технической экспертизы. Суд, судя по определению о назначении дела к судебному разбирательству, уже фактически предложил сторонам рассмотреть вопрос о ее проведении.

По мнению адвоката адвокатского бюро «Форвард Лигал» Ильи Рыжакова, подрядчик заявил большое количество требований, часть из которых не соотносится с положениями гражданского законодательства о способах защиты права, на что суд уже обратил внимание истца. Успех «Новостроя», считает юрист, будет зависеть не только от качества выполненных работ, но и от того, насколько корректно и в соответствии с договором были оформлены и переданы заказчику их результаты.

Адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов считает, что позиция подрядчика может быть усилена, если ему удастся доказать влияние действий заказчика на сроки выполнения работ. «Само расторжение договора не лишает подрядчика права требовать оплаты фактически выполненных работ. Поэтому при наличии актов, подтверждений технадзора и доказательств просрочки заказчика у "Новостроя" есть шансы»,— считает юрист.

Анна Швечикова