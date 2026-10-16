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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Средняя Волга

207 иностранцев выдворят из Саратовской области после рейдов

Суды Саратовской области вынесли 207 решений о выдворении иностранных граждан за пределы России по итогам второго этапа рейда «Нелегал-2026». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Фактически выдворили 168 человек, еще четверых депортировали. Въезд в страну закрыли для 314 граждан.

ГУ МВД по Саратовской области

Всего в ходе рейдов зафиксировали 820 нарушений, из них 645 пришлось на сферу занятости. В133 эпизодах к ответственности привлекли работодателей за нелегальный наем. Сумма штрафов для компаний и предпринимателей превысила 5,5 млн руб., возбуждено 18 уголовных дел.
Проверки прошли на объектах промышленности, торговли, строительства и досуга. В ходе рейдов задержали двух преступников, находившихся в федеральном розыске.
Нина Шевченко