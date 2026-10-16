207 иностранцев выдворят из Саратовской области после рейдов
Суды Саратовской области вынесли 207 решений о выдворении иностранных граждан за пределы России по итогам второго этапа рейда «Нелегал-2026». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Фактически выдворили 168 человек, еще четверых депортировали. Въезд в страну закрыли для 314 граждан.
Всего в ходе рейдов зафиксировали 820 нарушений, из них 645 пришлось на сферу занятости. В133 эпизодах к ответственности привлекли работодателей за нелегальный наем. Сумма штрафов для компаний и предпринимателей превысила 5,5 млн руб., возбуждено 18 уголовных дел.
Проверки прошли на объектах промышленности, торговли, строительства и досуга. В ходе рейдов задержали двух преступников, находившихся в федеральном розыске.