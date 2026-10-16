207 иностранцев выдворят из Саратовской области после рейдов

Суды Саратовской области вынесли 207 решений о выдворении иностранных граждан за пределы России по итогам второго этапа рейда «Нелегал-2026». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Фактически выдворили 168 человек, еще четверых депортировали. Въезд в страну закрыли для 314 граждан.