В Ростовской области работодатели сталкиваются с изменением трудового поведения молодежи

Привычные методы управления персоналом стали реже работают с молодыми сотрудниками. При этом работники старше 30 лет чаще обращаются в суд по трудовым спорам. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» заявила основатель и руководитель юридического агентства «Империал» Инна Чемеркина, председатель Комитета по социальнотрудовым отношениям и правовой поддержке бизнеса Ростовского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». По ее словам, с проблемами при работе с молодыми кадрами, в частности, сталкиваются предприятия общественного питания. Работодателям приходится адаптировать подходы к управлению персоналом, поскольку прежние инструменты мотивации и контроля не всегда дают результат. При этом, отметила Инна Чемеркина, молодые сотрудники чаще просто не выходят на работу, не обращаясь в суд. Работники старше 30 лет, напротив, чаще используют юридические механизмы защиты своих прав. Наиболее распространенной причиной судебных споров остается незаконное увольнение. По словам эксперта, выраженной отраслевой специфики у таких обращений практически нет. При этом, подчеркнула Инна Чемеркина, поведение сотрудников нельзя однозначно оценивать только по возрасту: речь идет о тенденциях, а не об универсальном правиле.