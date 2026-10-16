В Суксунском округе введут туристический налог
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Депутаты Суксунской думы проголосовали за введение на территории округа туристического налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Взимать налог планируется с организаций и физлиц, предоставляющих места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах.
Размер налога в 2027 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2028 году вырастет до 2%, с 2029 года — 3%, в 2030 году — до 4%, а начиная с 2031 года — до 5% от налоговой базы. При этом от уплаты будут освобождены лица младше 18 лет и граждане с регистрацией на территории округа.
«В округе работают пять классифицированных средств размещения — гостиницы, базы отдыха, санатории и иные объекты туристической инфраструктуры. В 2023–2025 годах среднее количество ночевок в них составило более 233 тыс. ежегодно. Введение налога позволит дополнительно пополнить местный бюджет за счет туристического потока, а средства могут быть направлены на развитие туристической инфраструктуры и благоустройство общественных пространств», — заявил спикер думы Владимир Гомзяков.