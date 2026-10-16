В Суксунском округе введут туристический налог

Размер налога в 2027 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2028 году вырастет до 2%, с 2029 года — 3%, в 2030 году — до 4%, а начиная с 2031 года — до 5% от налоговой базы. При этом от уплаты будут освобождены лица младше 18 лет и граждане с регистрацией на территории округа.