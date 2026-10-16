В аэропорту Перми задерживается несколько рейсов
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Согласно онлайн-табло, 16 октября в Большом Савино на 8 часов 45 минут задерживается вылет в Анталью авиакомпании «Победа» (время по расписанию — 7:00), на 40 минут — в Самару авиакомпании «ЮВТ Аэро» (по расписанию — 14:00), на два часа — в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» (по расписанию — 14:20) и трех рейсов в Москву авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» — на 6 часов 5 минут, 4 часа 10 минут и 15 часов 40 минут (по расписанию — 6:25, 16:00 и 18:55 соответственно). Рейс в Махачкалу в 6:50 авиакомпании «Азимут» и два рейса — в Москву в 5:15 и в 13:30 «Победы» и «Аэрофлота» отменены.
Также отменены три рейса из Москвы авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот» — в 3:35, 3:50 и 12:40. На час задерживается прибытие рейса из Казани компании «ЮВТ Аэро» (по расписанию — 13:00), на 1 час 50 минут — из Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия» (по расписанию — 13:20), на 6 часов 40 минут — из Махачкалы авиакомпании «Азимут» (по расписанию — 13:45), на 15 часов 15 минут — из Антальи авиакомпании «Победа» (по расписанию — 17:45) и двух рейсов из Москвы «Победы» и «Аэрофлота» — на 10 часов 45 минут и 4 часа (по расписанию — 4:15 и 15:10 соответственно).Также с 17.40 до 18.55 задерживается вылет Nordwind в Сухум.
Напомним, в первой половине дня 16 октября аэропорт Большое Савино ограничивал прием и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.