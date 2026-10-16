В аэропорту Перми задерживается несколько рейсов

Также отменены три рейса из Москвы авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот» — в 3:35, 3:50 и 12:40. На час задерживается прибытие рейса из Казани компании «ЮВТ Аэро» (по расписанию — 13:00), на 1 час 50 минут — из Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия» (по расписанию — 13:20), на 6 часов 40 минут — из Махачкалы авиакомпании «Азимут» (по расписанию — 13:45), на 15 часов 15 минут — из Антальи авиакомпании «Победа» (по расписанию — 17:45) и двух рейсов из Москвы «Победы» и «Аэрофлота» — на 10 часов 45 минут и 4 часа (по расписанию — 4:15 и 15:10 соответственно).Также с 17.40 до 18.55 задерживается вылет Nordwind в Сухум.