Более 1 тыс. медведей отстреляно в регионах вблизи Байкала

В Бурятии, по данным Бурприроднадзора, ликвидировано 425 медведей, в том числе 9 — за последние сутки. В республике с сентября действует выплата в размере 15 тыс. руб. за отстрел опасного медведя, в некоторых районах предусмотрены дополнительные выплаты от местных властей. Деньги перечислены по 105 заявкам, еще 108 заявок на общую сумму 2,2 млн руб. ожидают оплаты. В республике с сентября зарегистрировано шесть случаев нападения медведя на человека, два из них со смертельным исходом.