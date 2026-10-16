Более 1 тыс. медведей отстреляно в регионах вблизи Байкала
По состоянию на 16 октября в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье отстреляны 1094 медведя, представляющих опасность. Наименьшее число, 170, приходится на территорию Забайкалья, сообщил губернатор региона Александр Осипов в прямом эфире ГТРК «Чита». Он подчеркнул, что обстановка в крае «спокойнее, чем в соседних регионах».
В Бурятии, по данным Бурприроднадзора, ликвидировано 425 медведей, в том числе 9 — за последние сутки. В республике с сентября действует выплата в размере 15 тыс. руб. за отстрел опасного медведя, в некоторых районах предусмотрены дополнительные выплаты от местных властей. Деньги перечислены по 105 заявкам, еще 108 заявок на общую сумму 2,2 млн руб. ожидают оплаты. В республике с сентября зарегистрировано шесть случаев нападения медведя на человека, два из них со смертельным исходом.
В Иркутской области, по информации пресс-службы регправительства, ликвидировано 499 медведей, в том числе 16 за последние 2 дня. 14 и 15 октября в систему 112 поступило 55 сообщений от жителей региона о появлении медведей, по 36 из них факты выхода хищника подтвердились. В Приангарье с сентября зарегистрировано семь смертельных случаев нападения медведя на человека.