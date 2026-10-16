Гранатомет, шесть АК и патроны отправили в Крым через курьера

По информации российской спецслужбы, один из жителей Сакского района полуострова незаконно собрал и хранил на территории Запорожской области 6 автоматов Калашникова, 40 патронов калибра 7,62 мм, а также ручной противотанковый гранатомет с гранатой. Мужчина планировал переправить оружие и боеприпасы в Крым через курьерскую службу. Сотрудники ФСБ выявили схрон, заменив его содержимое на муляжи. При получении посылки и передаче курьеру 15 тыс. руб. был установлен и задержан второй фигурант.