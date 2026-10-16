Гранатомет, шесть АК и патроны отправили в Крым через курьера
Двух жителей Крыма приговорили к пяти и трем с половиной годам в колонии строгого режима по уголовному делу о незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю.
По информации российской спецслужбы, один из жителей Сакского района полуострова незаконно собрал и хранил на территории Запорожской области 6 автоматов Калашникова, 40 патронов калибра 7,62 мм, а также ручной противотанковый гранатомет с гранатой. Мужчина планировал переправить оружие и боеприпасы в Крым через курьерскую службу. Сотрудники ФСБ выявили схрон, заменив его содержимое на муляжи. При получении посылки и передаче курьеру 15 тыс. руб. был установлен и задержан второй фигурант.
Против них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, взрывных устройств), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконная перевозка огнестрельного оружия), ч. 4 ст. 222.2 УК РФ (незаконная перевозка крупнокалиберного огнестрельного оружия), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконная перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Помимо основного наказания суд оштрафовал каждого из фигурантов дела на 300 тыс. руб.