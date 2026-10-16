Минздрав рассказал о состоянии пяти подростков, пострадавших в ДТП в Саратове
Состояние четырех пострадавших в аварии подростков в Саратове медики оценивают как средней степени тяжести, еще один остается в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в региональном минздраве. В ведомстве добавили, что всем оказывают необходимую помощь в полном объеме.
ДТП произошло 15 октября на Ново-Астраханском шоссе. ВАЗ-2113 врезался в дерево. Погиб 13-летний пассажир, еще пятерых подростков доставили в больницы.
По данным городской Госавтоинспекции, за рулем находился подросток 2011 года рождения. Проверки организовали следователи СК и прокуратура.