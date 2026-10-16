Минздрав рассказал о состоянии пяти подростков, пострадавших в ДТП в Саратове

Состояние четырех пострадавших в аварии подростков в Саратове медики оценивают как средней степени тяжести, еще один остается в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в региональном минздраве. В ведомстве добавили, что всем оказывают необходимую помощь в полном объеме.