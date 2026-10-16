Старшее поколение увлеклось онлайн-курсами

Похожие тенденции фиксируют и в корпоративном сегменте. «В обучении сотрудников мы переходим от развернутых дистанционных курсов к фокусным тренажерам. Они представляют собой ИИ-боты и в живом диалоге прокачивают нужные навыки, при необходимости выступают спарринг-партнерами. Наиболее востребованные направления — продажи, переговоры, оценка и сохранение сотрудников, а также продукты компании. В среднем специалист МегаФона учится три часа в месяц. Если говорить о непрофильном обучении, в топе у наших коллег — программирование на Python, ИИ-промтинг и поддержка инфраструктуры связи. Работа с телеком-оборудованием интересна даже тем, кто не занимается ею непосредственно», — сообщает директор МегаФона по развитию и обучению персонала Ирина Соколова.