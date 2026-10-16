Юрист: на рынке труда работники все чаще диктуют условия бизнесу

Рынок труда постепенно смещается от модели, в которой условия определял работодатель, к ситуации, когда больше возможностей получают сотрудники. Одна из причин — дефицит квалифицированных кадров в отдельных отраслях. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» заявила основатель и руководитель юридического агентства «Империал» Инна Чемеркина. По ее словам, предприятия все чаще выстраивают прямое взаимодействие с колледжами, заключая договоры на подготовку специалистов под собственные потребности. Такая практика позволяет компаниям формировать кадровый резерв, а учебным заведениям — ориентировать обучение на запросы бизнеса. При этом для подготовки кадров предприятия могут использовать меры льготной поддержки. По оценке Инны Чемеркиной, такой подход выгоден всем сторонам.