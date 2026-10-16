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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Средняя Волга

Суд в Астрахани взыскал со студентки медуниверситета долг за обучение

Кировский районный суд Астрахани рассмотрел иск местного университета к бывшей студентке. Подробности сообщила пресс-служба органа.

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В суд обратилось ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет». Учреждение подчиняется Министерству здравоохранения РФ. Вуз требует взыскать с ответчицы задолженность и судебные расходы.
Суд постановил, что экс-студентка должна оплатить долг по по договору оказания образовательных услуг и госпошлину. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Дарья Васенина