Суд в Астрахани взыскал со студентки медуниверситета долг за обучение
Кировский районный суд Астрахани рассмотрел иск местного университета к бывшей студентке. Подробности сообщила пресс-служба органа.
В суд обратилось ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет». Учреждение подчиняется Министерству здравоохранения РФ. Вуз требует взыскать с ответчицы задолженность и судебные расходы.
Суд постановил, что экс-студентка должна оплатить долг по по договору оказания образовательных услуг и госпошлину. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.