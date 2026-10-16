Сотрудник нижегородского Центра мединспекции пойдет под суд по делу о взятке
Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинение в отношении замдиректора ГКУ НО «Центр медицинской инспекции» Азата Ахмадуллина, которому инкриминируют получение взяток на сумму более 1,4 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, с сентября 2021 по ноябрь 2025 года фигурант получал от коммерсанта взятки в виде бытовой техники и ремонта автомобиля своей знакомой. За это он помог организации победить в конкурсе на поставку медизделий.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд. Как уточнили в региональном СУ СКР, обвиняемый находится под домашним арестом.