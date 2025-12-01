Сотрудника нижегородского Центра мединспекции арестовали на два месяца

Заместителя директора казенного учреждения «Центр медицинской инспекции» Азата Ахмадуллина, обвиняемого в получении взятки, арестовали почти на два месяца, до 25 января 2026 года включительно. Об этом сообщили в Московском райсуде Нижнего Новгорода.

По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными лицами в 2019-2025 годах за взятки помогал определенному юрлицу побеждать в конкурсных закупках медицинского оборудования и медизделий.

Постановление суда об аресте в законную силу не вступило.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего Азату Ахмадуллину инкриминируют 4 млн руб. взяток. Он также является руководителем дивизиона по ремонту и техническому обслуживанию медицинских изделий госпредприятия «Нижегородская областная фармация» (НОФ).

Галина Шамберина