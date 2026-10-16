В Челябинскую область не пропустили 17 т фруктов из-за нарушений

Автомобиль с 11,4 т манго и 6 т груш остановили на дороге А310 Екатеринбург — Алматы. Груз ехал из Казахстана в Екатеринбург. При проверке документов выяснилось, что сведения в сертификате не совпадают с информацией в транспортных документах. Груши перевозили в пластиковых ящиках вместо картонных коробок. Манго по сертификату нужно было упаковать в коробки, по накладной — в ящики. В итоге документы признали недействительными. Сотрудники ведомства составили акт и выдали предписание об устранении нарушений. Машину вернули на территорию Казахстана.