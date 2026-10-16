Суд обратил в доход государства имущество экс-главы сельского поселения на Кубани

По данным надзорного ведомства, в период с 2017-го по 2023 год, находясь на муниципальной службе, господин Безуглов приобрел имущество, часть которого оформил на близких родственников. Его стоимость оказалась значительно выше легальных доходов чиновника. Проверка выявила обстоятельства, указывающие на фактическую вовлеченность экс-главы поселения в имущественную и предпринимательскую деятельность семьи — в том числе в приобретение, использование и отчуждение объектов недвижимости.