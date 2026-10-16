Суд обратил в доход государства имущество экс-главы сельского поселения на Кубани
Северский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск прокуратуры к бывшему главе Смоленского сельского поселения Сергею Безуглову: движимое и недвижимое имущество стоимостью свыше 39 млн руб. обращено в доход государства. Речь идет о 23 объектах недвижимости, а также об эквиваленте отчужденного имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, в период с 2017-го по 2023 год, находясь на муниципальной службе, господин Безуглов приобрел имущество, часть которого оформил на близких родственников. Его стоимость оказалась значительно выше легальных доходов чиновника. Проверка выявила обстоятельства, указывающие на фактическую вовлеченность экс-главы поселения в имущественную и предпринимательскую деятельность семьи — в том числе в приобретение, использование и отчуждение объектов недвижимости.
Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме. Право собственности Российской Федерации на движимое и недвижимое имущество уже зарегистрировано, исполнение решения остается на контроле районной прокуратуры.