В Камышине возбудили дело после гибели слесаря под манипулятором

По данным следствия, вечером 4 октября на предприятии слесарь ремонтировал механическое оборудование. Он вышел на производственную линию в зону движения колесного манипулятора, который продолжал перемещать металлические заготовки. Спецтехника наехала на мужчину, в результате чего он получил тяжелые травмы.