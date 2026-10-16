В Камышине возбудили дело после гибели слесаря под манипулятором
В Камышине возбудили уголовное дело по факту гибели слесаря на работе (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
По данным следствия, вечером 4 октября на предприятии слесарь ремонтировал механическое оборудование. Он вышел на производственную линию в зону движения колесного манипулятора, который продолжал перемещать металлические заготовки. Спецтехника наехала на мужчину, в результате чего он получил тяжелые травмы.
В больнице рабочему ампутировали левую голень, также медики диагностировали у него перелом затылочной кости. Несмотря на оказанную помощь, спустя несколько часов потерпевший скончался.
СКР начал расследование, в ходе которого будет установлен кург лиц, отвечавших за соблюдение техники безопасности.