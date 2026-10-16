В Татарстане отменили режим беспилотной опасности и угрозу атаки БПЛА
В Татарстане в 09:14 отменили угрозу атаки БПЛА, а в 09:31 на территории республики сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Угроза атаки действовала с 05:32 и распространялась на Альметьевск, Бугульму, Заинск, Лениногорск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны.
Режим беспилотной опасности в Татарстане ввели в 04:37. В это время в аэропортах республики действовали ограничения на полеты.