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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности и угрозу атаки БПЛА

В Татарстане в 09:14 отменили угрозу атаки БПЛА, а в 09:31 на территории республики сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности и угрозу атаки БПЛА

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности и угрозу атаки БПЛА

Егор Снетков / Коммерсантъ

Угроза атаки действовала с 05:32 и распространялась на Альметьевск, Бугульму, Заинск, Лениногорск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны.
Режим беспилотной опасности в Татарстане ввели в 04:37. В это время в аэропортах республики действовали ограничения на полеты.
Анна Кайдалова